Il Real Madrid punta Kylian Mbappé per la prossima estate o, più probabilmente, per il 2020? Il Paris Saint-Germain non ci sta e ora ha un alleato in più per contrastare le merengues: Nike. Come spiega l'edizione odierna di As infatti, la multinazionale americana ha individuato nel francese la sua nuova icona e non ha alcuna intenzione che questi lasci Parigi e il PSG, club con il quale ha lanciato anche il marchio Jordan nel mondo del calcio (divise Champions League): per questo le parti sono al lavoro per un nuovo accordo commerciale di sponsorizzazione, che migliorerà notevolmente l'attuale contratto da 25 milioni di euro a stagione andando ad aiutare il club parigino in ottica Fair Play Finanziario ed evitando così il rischio che la cessione di Mbappé possa diventare indispensabile per far quadrare i conti. Nike e PSG, alleanza anti Real.