Mbappé ancora fuori nel Psg: terza panchina in un mese. Le scelte di Luis Enrique senza Kylian

Con un piede già fuori dal Psg, Kylian Mbappé non sta vivendo un gran momento a Parigi. Nella gara interna contro il Reims l'attaccante si è accomodato in panchina per la terza volta nell'ultimo mese. Luis Enrique ha fatto giocare Gonçalo Ramos dal primo minuto, il classe '98 è rimasto in panchina fino a un quarto d'ora dalla fine, quando è entrato al posto dell'attaccante portoghese per il finale di partita. Neanche il risultato bloccato sul 2-2 ha spinto l'allenatore ha inserirlo prima, nel finale sono entrati lui e Dembelé ma il risultato non è cambiato.



IL PSG SENZA MBAPPE' - Mbappé aveva già saltato la gara interna contro il Lille, rimanendo in panchina per tutta la partita, vinta 3-1, ed era entrato nell'ultima mezz'ora nella trasferta a Nantes segnando su rigore il gol del 2-0 finale. E anche quando parte titolare esce a gara in corso: col Monaco ha fatto un tempo con la fascia da capitano al braccio, poi tanti saluti; stesso discorso contro il Rennes, quando Luis Enrique l'ha tolto al 65' nonostante il Psg fosse sotto di un gol. L'ultima partita dall'inizio alla fine l'ha giocata più di un mese fa in casa dello Strasburgo. L'allenatore sta facendo le prove generali per un Psg senza Mbappé: tra qualche mese quella che oggi è solo una scelta dell'allenatore potrebbe diventare realtà, così l'allenatore spagnolo sta alternando diversi giocatori nel tridente offensivo per capire quale può essere la soluzione migliore.



MBAPPE' AL REAL MADRID - Mbappé sta facendo il conto alla rovescia per contare i giorni che lo separano dalla scadenza del contratto, il 30 giugno terminerà il rapporto col Psg e dal prossimo 1° luglio sarà libero di trovare una nuova squadra. Il Real Madrid, probabilmente. Il sogno di una vita. Quella maglia che il piccolo Kylian sognava mentre si faceva le foto con Cristiano Ronaldo quando la mamma l'ha accompagnato al centro d'allenamento delle Merengues. Mbappé è sempre più lontano dal Psg, lo svincolo a fine stagione è l'ipotesi più concreta. E Luis Enrique ha già voltato pagina.