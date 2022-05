Kylian Mbappé, attaccante classe 1998 del Paris Saint-Germain, è uno dei nomi più chiacchierati in vista della prossima estate. Il numero 7 è in scadenza con il Psg a giugno. Negli ultimi giorni, il Liverpool di Jurgen Klopp si è introdotto prepotentemente nella corsa per arrivare al nazionale francese.



Nonostante ciò, Mbappé non andrà a giocare con i reds. Il classe 1998, in giornata, ha fatto sapere all'allenatore tedesco che, nonostante fosse onorato dell'interesse della squadra di Anfield, non andrà a giocare in Inghilterra. A questo punto, l'attaccante francese si trova davanti a un bivio: rinnovo milionario con Les Parisiens o trasferimento clamoroso al Real Madrid. Lo riporta il Mirror.