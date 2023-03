Un moment magique au Parc des Princes !



La célébration du meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, @KMbappe ! #

Un gol per entrare nella storia del Psg. Un altro, l'ennesimo. Nel 4-2 di ieri contro il Nantes: riceve palla spalle alla porta e pressato da un difensore avversario, in un attimo si gira e di sinistro la butta dentro. Ordinaria amministrazione per lui che nelle ultime tre partite di Ligue 1 ha fatto cinque centri: