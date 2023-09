Tra affari conclusi, colpi dell'ultimo secondo e retroscena, ieri è finito ufficialmente il mercato estivo. E non possono mancare, inevitabilmente, pure i 'delusi'. Ossia coloro che, per settimane al centro di numerose voci e trattative, sono alla fine rimasti nei rispettivi club. A capitanare la truppa, in Europa, c'è Kylian Mbappé, seguito, in Serie A, da Domenico Berardi.



Chi sono i 10 delusi del mercato? Scopritelo nella nostra GALLERY!