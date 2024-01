Mbappé che futuro? Non c'è solo il Real per strapparlo a zero al PSG

Mancano solo 6 mesi alla scadenza naturale del contratto di Kylian Mbappé con il Paris Saint Germain, ma fra qualche settimana l'attaccante francese potrebbe già firmare un nuovo pre-contratto per trasferirsi in un altro club a partire dal 30 giugno a parametro zero.



Mbappé ha ancora dalla sua parte l'opzione di siglare il rinnovo automatico del contratto con il club parigino (con ricchissimo bonus alla firma per la permanenza al PSG), ma ascolterà tutte le proposte che arriveranno per lui.



Fra tutte le squadre che lo vogliono, da tempo, c'è il Real Madrid. Le Merengues avevano provato a strapparlo ad Al Khelaifi già prima dell'ultimo rinnovo e ora torneranno alla carica. Secondo la stampa spagnola c'è però un altro club che sta lavorando sotto traccia per strappare Mbappé a zero ed è il Liverpool che presto formulerà una super offerta per portarlo in Premier League a fine anno.