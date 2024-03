Mbappé, che numeri col PSG: fa già sognare il Real Madrid

Cristian Giudici

Kylian Mbappé è un fuoriclasse e non perde occasione di confermarlo. L'attaccante francese trascina il Paris Saint-Germain ai quarti di finale in Champions League (obiettivo raggiunto dopo due eliminazioni consecutive agli ottavi) ai danni della Real Sociedad. Dopo il gol del vantaggio segnato nell'andata vinta 2-0 tre settimane fa al Parco dei Principi di Parigi, Mbappé fa doppietta al ritorno vinto 2-1 alla Reale Arena (Stadio Anoeta) di San Sebastian.



CHE NUMERI - Salendo a quota 6 reti in questa competizione, di cui è il capocannoniere al pari del centravanti inglese Harry Kane del Bayern Monaco. In carriera Mbappé ha già segnato 46 gol (come Filippo Inzaghi) in 69 presenze in Champions League, 23 di fila con il piede destro: nella stessa competizione Messi e Salah sono fermi a 19 reti consecutive con il sinistro.



NO PROBLEM - Nel dopo-gara Mbappé risponde così a una domanda su Luis Enrique, che lo aveva sostituito a fine primo tempo dell'anticipo di campionato pareggiato 0-0 venerdì sera sul campo del Monaco: "Non ho problemi con l'allenatore".



FUTURO A MADRID - Mbappé è imprendibile in campo, ma ormai a portata di mano sul mercato. Infatti il suo contratto col PSG scade il prossimo 30 giugno, quando si svincolerà a parametro zero e dal 1° luglio 2024 diventerà un nuovo giocatore del Real Madrid. L'allenatore italiano Carlo Ancelotti si sfrega già le mani pensando al tridente con l'inglese Jude Bellingham e il brasiliano Vinicius Juniors, sperando di non incontrarlo da avversario in questa edizione della Champions League. I sorteggi di quarti e semifinali si svolgeranno venerdì 15 marzo alle ore 12:00 presso la sede dell'Uefa a Nyon in Svizzera. Intanto mercoledì sera il Real Madrid riceve il Lipsia (battuto 1-0 all'andata in Germania) allo Stadio Santiago Bernabeu, la nuova casa di Mbappé. Che inizia a prendere confidenza con i campi della Liga spagnola.