Mbappé conferma: "Lascerò la Francia, non vedo l'ora di trasferirmi nel mio nuovo club"

AFP via Getty Images

Un mese e poche ore. Ecco quanto manca alla fine dell’avventura dial. L’attaccante francese è promesso sposo del, pronto a mettere a segno il colpo sensazionale a parametro zero.L’ex Monaco lascerà il club parigino dopo la scadenza dell’accordo, fissata al 30 giugno 2024. Nei giorni scorsi, Mbappé ha salutato ilcon un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

Ospite ai Globe Soccer Awards Europe in Sardegna, l’attaccante francese ha parlato ai microfoni della CNN proprio del suo futuro.“Lascerò il mio Paese per la prima volta - ha dichiarato Mbappé -. Sarà un'esperienza fantastica e non vedo l'ora di trasferirmi nel mio nuovo club. Voglio vincere trofei... Quando si parla di calcio, si parla di vincere trofei, di stare con nuovi compagni di squadra”.Il classe 1998 ha poi aggiunto:"Ora ho il contratto con il PSG... Tutti sanno che scadrà presto e vedremo cosa succede".