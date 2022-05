Il caso Mbappé sta per chiudersi, una volta per tutte. Il francese ha scelto il Psg e resterà in Francia, nonostante il sogno di giocare nel Real Madrid e una parola già spesa. Come riporta Marca, è stato lo stesso Kylian Mbappé ad informare Florentino Pérez con una telefonata. Lui e il Real Madrid avevano raggiunto un accordo la scorsa settimana su tutti i termini di quello che sarebbe il contratto, ma tutto è saltato. Perché? L'offerta super del Psg ha fatto la differenza, così come le pressioni politiche del Qatar e della Repubblica francese, e anche la possibilità di avere voce, importante, nella scelta del nuovo direttore sportivo e del prossimo allenatore.