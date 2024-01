Mbappé e il 2006 Mayulu mandano avanti il PSG in Coppa di Francia

Il campionato di Ligue 1 non si gioca questo weekend perché ci sono i sedicesimi di finale nella Coppa di Francia. Passano il turno in trasferta il Paris Saint-Germain (con doppietta di Mbappé e gol di Goncalo Ramos e del 2006 Senny Mayulu nel 4-1 a Orleans), il Monaco (tripletta di Ben Yedder nel 3-1 a Rodez) e il Nizza di Farioli, che vince 3-2 a Bordeaux con doppietta di Sanson.



LE ALTRE - Successi esterni anche per il Brest 2-1 a Trelissac e per il Laval 1-0 a Nantes. Vincono in casa per 2-1 Le Puy-en-Velay e Valenciennes rispettivamente contro Dunkerque e Paris FC.