Mbappé fa sequestrare 55 milioni al PSG, chiesta anche l'esclusione dalla Champions League!

. Continua la battaglia legale che oppone il club francese alla sua ex stella,Come si legge su Corriere.it, i legali dell’attaccante del Real Madrid hanno convocato una conferenza stampa per annunciare chedal giocatore, e finora mai pagati dalla società.Sotto lo sguardo della madre e consigliere Fayza Lamari e di suo padre Wilfrid Mbappé, i quattro avvocati si sono fatti portavoce di Kylian dicendo che "". Nei mesi scorsi la mediazione della Lega francese aveva dato ragione a Mbappé, e il Paris Saint-Germain era stato pregato di versare gli stipendi e premi arretrati. Il Psg non ha dato seguito, e

Mbappé chiede poi alla federazione francese diLa possibilità che Mbappé privi la sua ex squadra della partecipazione al torneo più importante, che con lui non è mai riuscita a vincere, sembra un gioco crudele. Ma non basta.(sospettando un ruolo della società), e contro il Psg per avere cercato di costringerlo a firmare un prolungamento del contratto.

, riporta sempre da Corriere.it: ". Il Paris Saint-Germain continua a non capire perché Kylian Mbappé non si rivolga al tribunale del lavoro, l’unica istanza competente a risolvere la controversia".quando sottolinea "i vantaggi senza precedenti di cui ha goduto per sette anni a Parigi", e invoca "buona fede, onestà e lealtà, ma anche rispetto dei valori del Psg e dei suoi sostenitori". Il divorzio tra Mbappé e il Psg continuerà nei tribunali e l’esito potrebbe rappresentare una svolta nei rapporti tra i club e i loro campioni.