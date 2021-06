Kylian Mbappé, stella della Francia, parla del suo futuro al Psg, con il rinnovo in ballo e i rumors di mercato che lo circondano: "Devo prendere la decisione giusta, non è facile, e dare a me stesso la chance di decidere il meglio. Io sono in un posto dove mi piace stare, mi sento bene. Ma è il miglior posto per me? Io non ho ancora la risposta" le sue parole a France Football. Il Real Madrid è sullo sfondo.