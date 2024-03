Mbappé fuori anche in Champions League? Real Sociedad-PSG, Luis Enrique: 'Può essere'

FA

Kylian Mbappé fuori dai titolari o, più probabilmente, sostituito a gara in corso anche in Champions League? Luis Enrique non chiude la porta alla vigilia di Real Sociedad-Paris Saint-Germain, ritorno degli ottavi di finale.



'ABITUIAMOCI' - Il tecnico spagnolo è stato chiaro: il PSG deve abituarsi a giocare anche senza Mbappé, il cui contratto scadrà al termine della stagione con il Real Madrid pronto ad accoglierlo. La gestione del Campione del Mondo 2018 va in questo senso e le ultime partite lo dimostrano: escluso dall'undici titolare contro il Nantes, sostituito contro il Rennes mentre il PSG era sotto, sostituito sul pareggio contro il Monaco.



MBAPPE' FUORI ANCHE IN CHAMPIONS LEAGUE? - La situazione può ripetersi anche a San Sebastian, dove il PSG affronterà la Real Sociedad nel ritorno degli ottavi di Champions forte del 2-0 dell'andata. Mbappé dovrebbe partire titolare, ma la sostituzione a gara in corso è già nell'aria e in conferenza stampa, alla vigilia dell'incontro, Luis Enrique non ha chiuso la porta: "Può essere. Forse sì, forse no. Chi lo sa". Concetto ribadito anche a RMC Sport: "Gestirò Mbappé allo stesso modo anche in Champions? Sì, certo. Perché no?", accompagnando il tutto con una risata.



LA STAGIONE EUROPEA DI MBAPPE' - L'esclusione dai titolari o anche un cambio a gara in corso sarebbero una vera e propria novità, perché finora Mbappé non ha saltato nemmeno un minuto di questa Champions League tra fase a gironi e andata degli ottavi. In sette presenze, ha realizzato quattro gol: tre nella fase a gironi (di cui uno contro il Milan) e uno all'andata contro la Real Sociedad.



IL REAL MADRID LO ASPETTA - Non è ancora ufficiale, ma il Real Madrid è ormai prossimo ad assicurarsi l'agognato colpo a parametro zero. Per Mbappé pronto un contratto fino al 2029 da 20 milioni di euro a stagione.