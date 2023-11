Kylian Mbappe non vuole parlare del suo futuro non quando è con la nazionale francese. Lo ha confermato a Telefoot nel corso dell'ultima intervista concessa



FUTURO - "È qualcosa di cui non voglio parlare, soprattutto perché l'ho già fatto a giugno e ha occupato gran parte dello spazio dedicato alla nazionale. Vorrei che si parlasse di più della Francia, stiamo ottenendo ottimi risultati, ci sarà tempo per parlare di quello che sarà il mio futuro. Ho compagni e allenatori che mi chiedono sempre di più. Sono molto contento che ci sia un livello così alto intorno a me".