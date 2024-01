Mbappé: 'Futuro? Non ho deciso'. L'offerta del Real Madrid e l'attesa del PSG

".sul proprio futuro ma non dissipa i dubbi su dove giocherà la prossima stagione. L'attaccante classe '98, in scadenza di contratto con ilal termine della stagione, ha parlato in zona mista dopo la vittoria sul Tolosa, che ha regalato la Supercoppa di Francia alla squadra di Luis Enrique: ". Con l'accordo che ho stretto con il presidente (Nasser Al-Khelaifi, ndr) quest'estate, qualunque sia la mia decisione, siamo riusciti a proteggere tutte le parti, a preservare la serenità del club per le sfide future, questa è la cosa più importante". Mbappé ha poi rievocato i fatti di un anno e mezzo fa: "Può ripetersi quanto accaduto, con il rinnovo arrivato a maggio? Nel 2022 non lo sapevo fino a maggio.".- Prende tempo quindi Mbappé,, ma proprio il precedente del 2022 mette fretta a chi da anni ormai lo considera la ciliegina sulla torta da aggiungere al progetto, il. I blancos si sono nascosti nell'ultimo periodo, nel quale si sono concentrati anche su altri fronti come il rinnovo di Carlo Ancelotti, ma l'attaccante francese è il grande sogno diche non ha mai mollato la presa e anzi, ha già messo su piatto i termini della propria offerta:al 25enne come riferito da Marca. Una proposta che però ha scadenza, perché il Real non vuole rischiare di ripetere quanto accaduto due anni fa quando un'attesa lunga sei mesi portò a un nulla di fatto e al rinnovo beffa con il PSG. Da Madrid vogliono una risposta in un senso o nell'altro e la vogliono nelle prime settimane dell'anno, per poter programmare tutte le mosse per la prossima estate. E il PSG? Nei giorni scorsi L'Equipe ha sottolineato come in casa parigina ci sia ancora ottimismo sulle possibilità che Kylian possa decidere ancora una volta di proseguire l'avventura con il club di proprietà qatariota, dove. Mbappé non si sbilancia e prende tempo, ma sono settimane caldissime per il suo futuro.