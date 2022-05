Kylian Mbappé ha deciso dove giocherà nella prossima stagione e lo comunicherà presto. Lo ha detto lo stesso attaccante francese a margine della consegna dei premi UNFP (è stato eletto miglior giocatore della Ligue 1): "Il momento giusto per l'annuncio? Non manca molto. Lo farò prima del ritiro con la Francia, molto prima. Vincere questo premio per tre volte di fila è incredibile. Ringrazio tutti al PSG".