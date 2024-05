Mbappé: "Il futuro sarà magico. Mio nuovo club? Mancano dei dettagli, a tempo debito saprete..."

Tutti gli occhi su Kylian, anche nella sua ultima uscita con la maglia del. Il francese ha vinto con i suoi la, battendo 2-1 ile ha salutato per l'ultima volta i suoi tifosi. Sul futuro però non si è sbottonato, ecco le sue parole nel post gara."Siamo molto contenti, è una competizione molto importante per noi. È molto emozionante per tutti i tifosi, la società, i giocatori.. Ho avuto il tempo di pensare, mentre aspettavamo prima della partita. La nostalgia è tornata, i ricordi. Sai che tra 90 minuti sarà finita, non puoi guardarti indietro, è stato difficile ma divertente perché era una finale. Questi sono solo bei ricordi, al PSG, in Ligue 1.io ho avuto la fortuna di sperimentarlo. Quello che ho vissuto, non lo rivivrei da nessun'altra parte. Sto per sperimentare qualcos'altro e".

"Tutto quello che volevo era finire bene. C'è un tempo per ogni cosa.Se l'annuncio saràNon lo so ancora.La cosa più importante era vincere, vivere queste ultime emozioni".