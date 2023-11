L'attaccante del PSG e della nazionale francese Kylian Mbappé ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro Gibilterra, valida per la qualificazione agli Europei 2024.



LE PAROLE - "Rinnovo con il PSG? Non è un argomento d'attualità. Se avete questa domanda e volete assolutamente farmela, dovete venire al Campus PSG e vi risponderò, se devo presentarmi in conferenza stampa. Il Paese viene prima di tutto. Penso solo a giocare e a fare la differenza. Non penso a cose esterne, penso solo al mio calcio".