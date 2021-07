Kylian Mbappé è uno dei grandi punti interrogativi del mercato estivo. Il francese non sembra intenzionato a rinnovare con il PSG, con il Real Madrid che lo aspetta a zero a giugno 2022. Nell’ultima rivista ufficiale del club, però, Mbappé è in copertina con Neymar e le sue dichiarazioni non fanno presagire un futuro lontano da Parigi: “Il mio grande sogno è quello di vincere la Champions con il PSG, sarebbe qualcosa di incredibile”. Anche se, per il momento, non sembra intenzionato a rinnovare, tutto fa pensare che non si muoverà dalla Francia questa estate.

Kylian Mbappé, protagonista en la próxima revista del PSG: "Mi gran sueño es el de ganar la Champions League con el PSG, sería algo formidable".



Pues aunque no quiera renovar, todo indica a que seguirá la próxima temporoada en París. pic.twitter.com/0tUYIKiXnP — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) July 28, 2021