. Il caso inerente il giocatore francese sta tenendo banco nei pensieri del presidente Nasser Al-Khelaifi che, dopo aver incassato il rifiuto del 7 parigino a esercitare l’opzione per il prolungamento annuale del contratto sino al giugno 2025, ha deciso di prendere una posizione forte nei confronti del suo fuoriclasse: fuori rosa, partenza verso la torunée asiatica proibita e allenamento insieme a Sanches, Wijnaldum e Paredes, considerati esuberi della squadra.Partiamo da un presupposto:– con il suo entourage che ha rifiutato anche l’incontro con la dirigenza saudita –E quindi quale strada rimane per risolvere questa spinosa situazione? Una e una sola: aspettare una mossa da parte del Real Madrid. Intanto, la dirigenza dei Blancos ha già ricevuto un’informazione importante:E ora, in quel di Madrid, si riflette sulla bontà dell’operazione immediata.Nel mentre che la dirigenza delle Merengues riflette sulla portabilità dell’affare – in realtà perfettamente nei parametri del Real Madrid –. Intanto, la madre del giocatore Fayza Lamari, ha già trovato un accordo di massima con il Real Madrid: ingaggio pareggiato rispetto ai suoi anni parigini e bonus alla firma di almeno 100 milioni. E seppur Ancelotti abbia già fatto capire come la rosa sia completa così, è chiaro che il presidente Florentino Perez abbia voglia di realizzare non solo il sogno di Mbappé ma il desiderio che, da almeno due anni, torna ricorrente nei suoi pensieri.Il tempo scorre, dicevamo. E viene evidente comprendere come sia Mbappé che il Real abbiano il coltello dalla parte del manico., facendo diventare il classe ‘98 il trasferimento più oneroso della storia del calcio, superando i 222 milioni sborsati per Neymar dallo stesso PSG;Un accordo, come sostenuto dai media spagnoli, che è già stato pattuito tra Faiza Lamary e Kia Joorabchian, l'intermediario iraniano incaricato dal club francese di negoziare con la madre di Kylian e Delphine Verheyden, il suo avvocato (vista la chiara volontà di non trattare direttamente con Al-Khelaifi).Un campione – attualmente tra i 3 giocatori più determinanti nel panorama calcistico mondiale – che, all’ombra della Tour Eiffel, si pensa di sostituire con altro francese, quel Ousmane Dembélé per il quale è già arrivato il via libera da Luis Enrique. Gli intrecci continuano, Mbappé aspetta il Real Madrid.