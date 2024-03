Mbappé in panchina in Marsiglia-PSG? Luis Enrique: "Devo fare delle scelte"

Il futuro di Kylian Mbappé è sempre più lontano da Parigi e dal Paris Saint-Germain. In vista del big match di Ligue 1 contro il Marsiglia, l’attaccante della Francia, reduce dalla tripletta contro il Montpellier, potrebbe restare inizialmente fuori.Intervenuto in conferenza stampa, Luis Enrique ha ammesso la possibilità di lasciare fuori Mbappé“Devo avere una visione generale e devo prendere delle decisioni, lo farò in base a ciò che penso sia meglio per tutti. Ci saranno persone che non saranno d'accordo, ma vogliamo essere competitivi. Bisogna vedere cosa è meglio per la squadra. Abbiamo bisogno di vincere tutte le partite. In merito all'allenamento di ieri posso dire che è stato spettacolare”.

L’allenatore del PSG ha sottolineato l’importanza della sfida, il classico francese, contro il Marsiglia:“Tutto è possibile nella vita. Sono consapevole dell'importanza del classico per il club e i tifosi. Voglio vedere lo spettacolo, voglio vedere una bella partita e soprattutto vincere contro il nostro eterno rivale per avvicinarci al titolo”.