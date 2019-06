In tempi di dominio social, le attività dei calciatori famosi assurgono a potenziali indizi di mercato. Non fa eccezione la vicenda che lega Kylian Mbappé al Liverpool. Come riporta l’Express, alcuni tifosi dei Reds hanno notato un’attività “sospetta” da parte del fuoriclasse francese, il quale, sul proprio profilo Instagram ha iniziato a seguire molti giocatori del Livepool del presente, Fabinho e Mohamed Salah su tutti, e del passato come Philippe Coutinho, Steven Gerrard e Luis Suarez. Inoltre, per aggiungere particolari al giallo, Mbappé ha premuto il tasto follow a profili di giocatori accostati alla squadra inglese: si tratta di Nabil Fakir e Memphis Depay. Mbappé, classe 1998, è fortemente corteggiato dal Real Madrid di Florentino Perez.