Kylian Mbappé ha lasciato il ritiro della Francia per un problema al polpaccio destro. L'ha comunicato la Federazione francese, secondo la quale l'attaccante del Psg ha sentito dolore durante la gara contro la Bosnia. Oggi si è sottoposto agli esami prima di lasciare il ritiro della nazionale e tornare nel club. La Francia fa sapere che Mbappé non sarà sostituito per la trasferta con l'Ucraina in programma sabato sera.



FORFAIT - L'attaccante non sarà a disposizione per le prossime due gare, il numero delle partite saltate in nazionale da Mbappé salirà così a 10 in 26 gare della nazionale, considerando gli ultimi due anni tra infortuni e Covid.