Mbappé lascia il PSG: tutti i numeri, i record e i trofei

Il velo di mistero è caduto,ha deciso:a fine stagione, alla scadenza del contratto. Finisce quindi un avventura lunga sette anni e ricca di gol, vittorie e record.- Tutto è iniziato nel 2017, quando il PSG vinse la concorrenza del Real Madrid e si assicurò la stella francese versando 180 milioni di euro nelle casse del Monaco. Un investimento ripagato negli anni, guardando i numeri di Mbappé in questi sette anni.- Mbappé ha superato tutte le grandi stelle offensive che lo hanno preceduto a Parigi: Neymar, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani e Pedro Miguel Pauleta. Il 25enne è diventato il miglior marcatore nella storia del PSG con 243 gol in 290 partite, con una media gol di 0,84. Reti ma non solo, perché Mbappé è diventato anche il terzo miglior assist-man del PSG con 93 passaggi decisivi. E' entrato tra i 10 migliori marcatori nella storia della Ligue 1 (184 gol di cui 168 con il PSG) ed è stato capocannoniere per cinque stagioni consecutive (record condiviso con Jean-Pierre Papin), con il sesto titolo consecutivo che può arrivare nel 2023/24. Sono 48 le doppiette realizzate con la maglia dei parigini, con cui detiene anche il record di gol in trasferta (128). E' il miglior cannoniere del PSG in Ligue 1 (168 reti), in Champions League (38 gol) e in Coppa di Francia (33, più i due realizzati ai tempi del Monaco).- Il palmares di Mbappé con il PSG è impressionant. Cinque campionati francesi (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23), due Coppe di Lega (2017/18, 2019/20), tre Coppe di Francia (2017/18, 2019/20, 2020/21) e quattro Supercoppe francesi (2018, 2019, 2020, 2023). E' mancata - finora - l'affermazione in campo europeo, quella Champions League solo accarezzata. Una delusione ompensata dai trionfi arrivati nel mentre con la nazionale francesei: il Mondiale del 2018 in Russia e la UEFA Nations League nel 2021.