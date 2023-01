Anno nuovo, vita nuova per Kylian Mbappé. Dopo i Mondiali persi ai rigori contro l'Argentina e la fine della storia con la modella transgender Ines Rau, l'attaccante francese del PSG è in vacanza negli Stati Uniti con il compagno di squadra Hakimi (ex Inter).



Mbappé è stato visto in compagnia di Stephanie Rose Bertram, 28enne modella belga con un milione di followers su Instagram che aveva già conosciuto a Parigi. Si tratta dell'ex di van der Wiel.



NELLA GALLERY LE FOTO DI STEPHANIE