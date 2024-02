Mbappé: le sue richieste economiche, la situazione

Il futuro di Kylian Mbappé sembrerebbe sempre più lontano da Parigi. Sembra infatti imminente la sua partenza in cerca di nuove sfide: il giocatore vuole vincere la sua prima Champions League. AS ha rivelato quali sarebbero le richieste economiche del calciatore francese classe 1998.



I DETTAGLI - Si legge infatti che le richieste del capitano della nazionale francese sarebbero comunque inferiori rispetto a quelle che percepisce al Paris Saint- Germain, ma pur sempre milionarie. Infatti avrebbe chiesto un salario di 50 milioni lordi, con un premio di trasferimento di 120 milioni di euro a cui si aggiungono bonus incentrati principalmente sui diritti di immagine, punto chiave nel rinnovo del 2022. I club che vorranno comprarlo dovranno quindi offrire una cifra che si avvicini il più possibile a questa richiesta. Mentre la retribuzione percepita attualmente da Mbappé al PSG dopo il rinnovo del maggio di due anni fa comprende 72 milioni di euro lordi, un premio alla firma di 130 milioni più dei premi crescenti ogni anno a Parigi: 70 milioni il primo, già ottenuti,80 il secondo e infine 90 milioni qualora avesse attuato la clausola di rinnovo unilaterale fino al 2025. Quindi è evidente che il PSG è l’unico club che può migliorare le richieste economiche del calciatore, ma secondo quanto si legge, non negozierà al di sopra di quanto previsto nel maggio 2022.