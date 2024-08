Mbappé, l'esordio col Real Madrid è già da record: l'attacco con Bellingham, Vinicius e Rodrygo si può fare

Getty Images

non poteva sognare esordio migliore con la maglia del. Non solo il giocatore francese mette a referto il gol del definitivo 2-0 nella sfida di Varsavia contro l'Atalanta di Gasperini, ma può anche gioire per il suo primo trofeo con la camiseta dei Blancos. Gli ingranaggi sono ancora in fase di rodaggio, ma la serata di Mbappé è un forte segnale per il futuro.Ci ha messo un giorno: un giorno ad ambientarsi, un giorno a sbloccarsi e un giorno ad. Una risposta pronta a chi temeva che l'ex PSG avrebbe potuto imbattersi in qualche difficoltà nell'approdo a Madrid. Mbappé non è il primo giocatore nella storia del Real Madrid ad aver messo in fila la: lo aveva già fatto, scendendo in campo per la prima volta con i Blancos nella Supercoppa Europea vinta ai danni del Siviglia. In quel caso Asencio segnò l'1-0 del match poi concluso sul 3-2.

Per Mbappé non si tratta solo del primo trofeo con il Real Madrid, ma anche del. Nel suo palmarès mancava infatti una coppa per club (con la Francia ha vinto la Nations League) di portata europea, a cui era arrivato molto vicino nel 2020, quando il Paris Saint-Germain era stato. Inutile aggiungere che ora - ed è questo uno dei motivi (se non il principale) del suo trasferimento a Madrid -. E l'impressione è che l'accoppiata Real Madrid-Ancelotti possa aiutarlo nell'inseguire questo traguardo.

Non è il miglior Mbappé quello visto a Varsavia, ma è comunque efficace.e da numero 9 è anche il posizionamento in campo ad inizio partita. Quando scatta il calcio d'inizio, tuttavia, le etichette scompaiono. In uncome quello a disposizione di Carlo Ancelotti, dove oltre abisogna includere anche, tutto esiste tranne le posizioni fisse. Una situazione di cui può giovare Mbappé, che partendo. Sarà con ogni probabilità questa la forza del Real del futuro, lache Ancelotti ha sempre lasciato in mano ai propri giocatori. Lo sa bene e lo ha ribadito più volte: l'allenatore può indirizzare la squadra fino a un certo punto, poi la palla passa ai campioni e sono le loro giocate a decidere. Giocate che di certo non mancano alle stelle del Real. Su tutti