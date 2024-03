Mbappé, l'ultima nella sua Monaco: titolare e capitano

Paris Saint Germain e Monaco sono le due squadre della carriera di Kylian Mbappé, prima che dalla prossima estate ne arrivi una terza, il Real Madrid. "Dobbiamo abituarci all'idea di giocare senza di lui", ha avvertito il tecnico dei parigini, lo spagnolo Luis Enrique, in settimana. Ma non questa sera, o almeno non dal primo minuto. In quella che potrebbe essere l'ultima partita in Ligue 1 di Mbappé in casa della squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, il Monaco, e al netto di un eventuale ritorno dell'attaccante nel campionato francese in futuro, questa sera Mbappé al Louis II gioca titolare, al fianco di Gonçalo Ramos e Marco Asensio, e indossa anche la fascia di capitano vista l'assenza di Marquinhos.



MONACO-PARIS SAINT GERMAIN, LE FORMAZIONI UFFICIALI



Monaco (4-4-2): Majecki; Singo, Maripan, Kehrer, Ouattara; Minamino, Fofana, Akliouche, Golovin; Ben Yedder, Balogun.



PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Mukiele, Beraldo, Hernandez; Ugarte, Vitinha, Soler; Asensio, Ramos, Mbappé.