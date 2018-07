La Francia è campione del Mondo e fra i protagonisti della vittoria francese c'è sicuramente Kylian Mbappe. La stellina del Paris Saint Germain è il volto giovane, spensierato e positivo di un movimento ricco e florido. Lui che è il primo teenager dopo Pelè a partecipare e segnare in una finale di un Mondiale ben 60 anni dopo.



GUADAGNI MONDIALI - E la partecipazione al Mondiale, con tanto di vittoria finale, ha portato nelle casse del giocatore un ricco bottino che parte dalle 17mila sterline guadagnate e partita oltre al bonus vittoria finale di 265mila sterline. Per un totale, secondo l'Huffington Post, di circa 384mila sterline, 433mila euro.



TUTTO IN BENEFICIENZA - Soldi che Mbappè non terrà per sè perchè, come ribadito già prima del Mondiale, non crede giusto che un giocatore riceva compensi per rappresentare la propria nazionale. E l'associazione prescelta per ricevere i guadagni di Russia 2018 è la Premiers de Cordee che si occupa di integrazione sportiva di bambini in difficoltà e negli ospedali. Il presidente, tramite un'intervista concessa a Le Parisien, ha ribadito la gratitudine verso la stella francese: "È una grande persona. Ci sa fare con i bambini e trova sempre le parole giuste per incoraggiarli. Qualche volta penso che sia più contento lui di giocare con loro che il contrario".