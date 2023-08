Non si muove. Kylian Mbappé non ha cambiato opinione, non intende partire in questa finestra di mercato, vuole restare al Paris Saint-Germain fino alla scadenza del contratto, giugno 2024. Lo racconta Le Parisien, secondo il quale il talento francese avrebbe ribadito la sua posizione al presidente Nasser Al Khelaïfi, in un incontro faccia a faccia a Poissy. Un bel problema per il club parigino che ha bisogno di monetizzare dalla sua cessione anche per evitare sanzioni legate al Fair Play finanziario.



LA LEGGE LO TUTELA - Mbappé resterà fuori rosa sino al 31 agosto, allenandosi a parte – insieme agli esuberi della società campione di Francia – e non venendo convocato per le prime sfide che attendono il PSG in Ligue 1. Il numero 7 salterà senz’altro la partita contro il Lorient ma è altamente probabile che non disputerà nemmeno un minuto nel corso di tutto il corrente mese di agosto. Una misura coerente con la necessità del PSG di cedere il giocatore e monetizzare, il più possibile, il suo addio. Tuttavia, la decisione dovrà essere revocata al termine del calciomercato, quindi a partire dal prossimo 1° settembre. A sostegno di Mbappé, arriva infatti la legge: non è consentito al club francese escludere il campione del Mondo 2018 dagli allenamenti con il resto dei compagni di squadra, una volta terminato il mercato, e non si può impedire al giocatore di utilizzare le strutture messe a disposizione dal centro sportivo del Psg, come regolamentato dall’articolo 507 del contratto per i giocatori professionisti in Francia.