Mbappé porta il Real Madrid agli ottavi: tripletta al Manchester City, Guardiola fuori

Getty Images

Dopo la roboante sfida dell'Etihad Stadium tra, i Blancos vincono anche al ritorno con un netto 3-1 e mandano fuori dalla Champions League i Citizens.Al Santiago Bernabeu va in scena una partita a senso unico, con i padroni di casa che la sbloccano subito grazie al gol dell’ex PSG. Il copione, poi, si ripete altre due volte. Allo scaderetrova il gol della bandiera. Il Real accede, così, agli ottavi, condannando il City all’eliminazione.

4' Mbappé, 33' Mbappé, 60' Mbappé, 90+2' Nico GonzálezCourtois; Valverde (90' Alaba), Rudiger, Asencio, Mendy; Tchouameni (82' Modric), Ceballos (78' Camavinga); Rodrygo, Bellingham, Vinicius (90' Endrick); Mbappé (78' B. Diaz)..: Ancelotti.Ederson; Khusanov, Stones (8' Aké), Rúben Dias, Gvardiol; Nico González, Gündogan (77' Kovacic); Foden (77' McAtee), Bernardo Silva, Savinho; Marmoush..: Guardiola

Kovacs: Gündogan, Bellingham, Nico González73' - Vinicius va al tiro da buona posizione: Ederson si distende e respinge.49' - Occasione Real Madrid: Rodrygo va al tiro dopo un lungo fraseggio dei Blancos: pallone alto.

28' - Tchouameni imbuca per Mbappé, che conclude in porta: respinge Ederson.18' - Altra occasione per il Real: conclusione di Mbappé, deviata in angolo. Assedio dei Blancos in questa fase del match.14' - Sgasata di Vinicius che scappa sulla sinistra e mette al centro: la difesa del City, in affanno, manda in corner.