Mbappé: prime crepe con la madre-agente per la trattativa con il Real Madrid

Il futuro di Kylian Mbappé è ormai deciso, ma fra l'idea di lasciare il Paris Saint Germain (ormai ufficiale) e rendere concreto il trasferirmento al Real Madrid ci passa sempre una trattativa da portare avanti fra le parti e che possa portare a una firma.



E nel caso dell'asso francese a parlare con Florentino Perez sono andati la mamma del giocatore, che ne rappresenta l'agente, e il suo avvocato. I discorsi sono ancora lontani dall'essere conclusi al punto che, secondo AS, il giocatore è intervenuto in prima persona con la madre-agente chiedendo di non tirare troppo la corda.



Mbappé vuole il Real Madrid, la madre vuole ottenere quanti più soldi possibili dalla firma con il club spagnolo, ma ancora c'è distanza e, per questo, il giocatore sta chiedendo al suo entourage di non forzare la mano alle Merengues per agevolare la firma e trasferirsi a Madrid.