Nervi tesi tra il Paris Saint-Germain e Kylian Mbappé. Al centro della tensione questa volta non questioni di campo legate alla squadra allenata da Tuchel, ma i Giochi Olimpici di Tokyo 2020: il PSG, riferisce la stampa francese, ha infatti inviato una lettera alla FFF (Federazione francese) nella quale comunica che non libererà l'attaccante per l'evento. Due i motivi con cui i parigini argomentano la decisione: Mbappé sarà già affaticato per gli Europei estivi e, qualora partecipasse alla manifestazione di Tokyo, perderà l'inizio di stagione con il PSG. Una scelta questa, tuttavia, in completa contrapposizione con la volontà del giovane attaccante, che ha pubblicamente manifestato il desiderio di giocare sia all'Europeo sia a Tokyo per portare a casa altri due titoli con la nazionale francese.



E IL REAL... - Clima teso che non fa bene ai tentativi del PSG di blindare Mbappé con un rinnovo che prolunghi la scadenza del contratto rispetto all'attuale 2022. E che riaccende i fari del mercato: il Real Madrid mantiene contatti costanti con l'entourage dell'ex Monaco, qualora fallissero le trattative per il rinnovo e i parigini aprissero alla cessione di Kylian, Florentino Perez sarebbe pronto all'affondo.