Game over.in scadenza il 30 giugno 2024, ma come da copione ha scelto di non esercitare il diritto. Nulla di nuovo, ora è arrivata semplicemente l'ufficialità di una decisione presa da tempo: "Il consiglio direttivo è stato informato dal 15 luglio 2022 della mia decisione di non rinnovare oltre il 2024 - aveva dichiarato pubblicamente a giugno - e la lettera inviata lunedì ha solo lo scopo di confermare ciò che avevo già detto loro. Non ho mai discusso di un prolungamento con il PSG". Mbappé non ha cambiato idea e non intende farlo neanche le prossime settimane.Un problema enorme per Al-Khelaifi, che sta provando in tutti i modi a liberarsi dell'ex Monaco, che con la maglia del Psg ha segnato 212 gol in 260 partite. Se dovesse chiudersi la finestra estiva di calciomercato senza un suo trasferimento il danno sarebbe enorme: d'immagine e, soprattutto, economico.in più dal suo addio, a quel punto nel 2024, non incasserebbe nemmeno un euro.che si sta allenando a Parigi mentre i compagni sono in tournée in Giappone,Il Psg è obbligato a fare cassa con la cessione di Mbappé. Per la salute del club, per avere un futuro in Europa.Obiettivi ambiziosi, ma assolutamente raggiungibili. Grazie alla crescita degli introiti commerciali e di botteghino, superiore ai 516 milioni del 2021-22, ai 200 milioni in arrivo nel prossimo triennio da CVC (fondo di investimento lussemburghese che ha acquisito il 13% della filiale commerciale della LFP, la lega professionistica francese) e alla riduzione del monte ingaggi, che l'anno scorso era superiore ai 730 milioni di euro. La partenza di Messi, che ha scelto l'Inter Miami e la Mls, non è però sufficiente, è necessario anche liberarsi di Mbappé,Il braccio di ferro prosegue, la soluzione sembra essere lontana.che lo hanno chiesto in prestito, ma Mbappé non è interessato al trasferimento in Inghilterra.. Tutte le altre piste uscite in questi giorni, dall'Inter al Barcellona, passando per Newcastle e Bayern Monaco, non sono praticabili.