Mbappé-Real Madrid: il presidente ha già parlato alla squadra, spunta la numero 10

Qualche giorno faha parlato chiaramente: "Non rinnovo col Psg". L'ha detto al presidente del club Nasser Al-Khelaifi, quello che un anno fa l'aveva convinto a restare ancora una stagione a Parigi. Stavolta no, il giocatore ha le idee chiare e vuole cambiare aria. Danno e beffa per il club francese, perché l'attaccante è in scadenza e andrà via a zero.che tra fisso e bonus ha messo sul piatto il Psg piuttosto che restare.- Dietro la scelta del giocatore, probabilmente, c'è il pressing del Real Madrid. Le Merengues sono sempre state il sogno di Mbappé e più volte in questi anni hanno provato a portarlo via da Parigi.. Non solo, in Spagna si parla già del possibile numero di maglia: c'è chi dice che potrebbe prendere la 10 di Modric se il croato non dovesse rinnovare il suo contratto in scadenza. Intanto alla vigilia della gara di domani alle 14 contro il Rayo Vallecano, Carlo Ancelotti dribbla la domanda in conferenza stampa: " Capisco che la gente voglia parlare, ma c'è ancora tanto tempo prima di pensare alla prossima stagione. io vorrei finire bene questa e vincere dei titoli".- Sul fronte Psg si sono quasi rassegnati a perdere il giocatore. Da qui a fine stagione la società potrebbe fare un nuovo tentativo per provare a convincere Mbappé a restare a Parigi, ma sembra improbabile che il giocatore possa rimanere dopo aver deciso di rinunciare anche a una cifra clamorosa come quei 200 milioni di euro pronti sul nuovo contratto., segnando gol e alzando al cielo trofei. Per questo l'idea è di non accendere discussioni o fare contestazioni finché Mbappé sarà un giocatore del Psg. Poi, si volterà pagina.