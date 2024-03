Mbappé: 'Real Madrid? Nulla da dire ora, prima degli Europei saprete tutto. Voglio Triplete col Psg e Olimpiadi'

Tutti pendevano dalle sue labbra e si aspettavano parole rivelatrici sul suo futuro. E invece Kylian Mbappé ha fatto, per una volta nella sua vita, solo zero a zero quando si è presentato, da capitano della nazionale francese, in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Germania. La stella dei Bleus e del Psg, in odore di trasferimento al Real Madrid in estate, ha risposto così ai tanti giornalisti presenti.



FUTURO - "Non ho nulla da dire, non ho annunciato nulla, perché non c'è niente da annunciare. Mi sento bene in questo momento. Penso che prima degli Europei sarà tutto risolto. Non mi sono mai nascosto e il giorno in cui avrò da fare annunci lo saprete, mi dispiace deludervi, ma è così. L'Europeo è lontano e c'è tempo per ricaricarsi e arrivarci nella migliore condizione possibile. Quando arriverà sarò concentrato solo sulla Francia e non sul mercato



MERCATO - "Quando vedi le mie prestazioni, vedi un ragazzo disturbato dalle voci di mercato? Mi dispiace deludervi ma per adesso non ho nessuna dichiarazione croccante da fare. Non mi sono mai nascosto, ma soprattutto non è il momento giusto per pensare al mio futuro, siamo allo sprint finale e la possibilità di fare il triplete è più importante del mio futuro"



OLIMPIADI - "Ho sempre avuto l'ambizione di giocarle e l'ho sempre detto però questo non dipende da me, ma dal club, non posso pronunciarmi. Se non ci dovessi essere accetterò e farò quello che mi viene detto di fare.