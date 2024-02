Mbappé-Real Madrid, Tchouaméni: 'Ne parliamo in spogliatoio, speriamo si sistemi tutto nelle prossime settimane...'

Ilsi prende il primo round contro il Lipsia, la rete diregala ai blancos il successo nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.Un risultato prezioso, considerata anche l'assenza di Jude Bellingham e una difesa con tante defezioni, ma il percorso europeo non è l'unico pensiero dei tifosi madridisti e dei giocatori di Carlo Ancelotti.In testa c'è sempre, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain e mai così vicino al Real, pronto a perfezionare il colpo a parametro zero per la prossima stagione.Ne ha parlato anche, centrocampista dei blancos e compagno di nazionale di Mbappé con la Francia, al termine della partita di Lipsia: "Lui al Real? Non mi ha detto nulla. E anche se l'avesse fatto, non ve l'avrei detto (ride, ndr)", ha detto a Canal Plus.Tchouaméni ha però confermato che il tema è caldissimo in casa Real: "Ne parliamo in spogliatoio perché è un argomento importante... Speriamo che le cose si sistemino nelle prossime settimane".