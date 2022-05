ha scritto una lunga lettera sui social nella quale torna sulla decisione di restare a Parigi: "Fin da piccolo, invece di sognare la mia vita, preferisco vivere il mio sogno, scrive l'attaccante parigino. È insieme una scelta, un principio e un privilegio. Fin da piccolo ho cercato di andare avanti sfida dopo sfida. Fin da piccolissimo ho costruito un percorso verso i vertici, qualunque essi siano, ma avendo sempre cura di rispettare una linea di condotta, un quadro e altro.Fin da piccolo, sono animato dalla stessa passione e dalla stessa ambizione. A volte vale per me qualche malinteso, ma presumo questa franchezza che è la mia cortesia nei miei confronti. Oggi volevo farvi sapere che ho scelto di prolungare il mio contratto al Paris Saint-Germain.Sono convinto che qui posso continuare a crescere all'interno di un club che si dà tutti i mezzi per raggiungere le vette.Vorrei ringraziare il Presidente, Nasser Al-Khelaifi, per la sua fiducia, capacità di ascolto e pazienza. Ho anche un pensiero per tutti i sostenitori del Paris Saint-Germain, in Francia e nel mondo, per le loro innumerevoli manifestazioni di affetto, soprattutto in questi mesi.Volevo anche ringraziare sinceramente il Real Madrid e il suo presidente Florentino Perez. Riconosco la possibilità e il privilegio che erano miei di essere l'oggetto del desiderio di una tale istituzione. Sospetto la loro delusione. È all'altezza della mia esitazione. Sarò il loro primo tifoso per la finale di Champions League a Parigi, a casa mia.Sono molto felice di poter continuare ad evolvermi in Francia, il paese in cui sono nato, cresciuto e cresciuto. E mi dà l'opportunità di perseguire i miei sogni".