Kylian Mbappe rimarrà al Paris Saint-Germain? Sì, ma per un solo anno e senza rinnovare il proprio contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Il quotidiano spagnolo AS ha confermato quale sarà la decisione dell'ex Monaco: niente Real Madrid, almeno per il momento la carriera del francese proseguirà in Ligue 1. Nelle ultime ore, infatti, i parigini speravano in un affondo da parte dei Blancos, ma i madrileni al momento non hanno nessuna intenzione di sborsare una cifra monstre per un giocatore che potrà firmare a zero tra un anno.