"Non importa per chi o dove gioco, io voglio vincere". Così Kylian Mbappé ha risposto a quanti gli hanno chiesto – a margine della premiazione come miglior giocatore della Ligue 1 – se questa appena conclusasi sia stata la sua ultima stagione in Francia. Parole sibilline, vere e proprie frecciate allo sceicco Al Khelaifi dopo l’ultimatum del Psg e le voci di un suo trasferimento al Real Madrid.



MERCATO - Dopo la presentazione di Luis Enrique, il patron del club parigino era stato chiarissimo sul tanto chiacchierato futuro della stella francese. Rinnovo o cessione subito per non perderlo a zero, queste le intenzioni del Psg che di fatti non ha chiuso a quello che sarebbe il colpo dell'anno. Parole che hanno provocato la reazione di Mbappé. “Sono uno competitivo, quando gioco è per vincere. Non mi accontento mai: ora vado in vacanza, faccio un reset, recupero energie e torno con quella fame che tutti conoscono. Sono sempre insoddisfatto, quindi non sono mai impressionato da quello che faccio. È già una prima chiave per capire me stesso, perché tutto quello che faccio, mi dico che posso farlo ancora e meglio. Per questo non voglio stare in una squadra solo per partecipare: ecco perché a volte la gente pensa che io sia arrogante. E nemmeno io ho paura del fallimento, fa parte della carriera di un calciatore. Ma ho la profonda convinzione di essere nato per vincere e voglio dimostrarlo a tutti. Non so cosa manchi al Psg per vincere la Champions League, non è una domanda per me, bisogna parlare con le persone che costruiscono e organizzano la squadra. Io cerco solo di fare il mio lavoro nel miglior modo possibile. sono stato il capocannoniere per il quinto anno consecutivo in Ligue 1", questa la versione di Kylian.



AMORE - Mbappè è l’uomo dell’estate 2023 a tutto tondo. Dopo le voci iniziali infatti è arrivata una conferma social: tra lui e Kim Kardashian sembra esserci davvero qualcosa. I due sono stati fotografati insieme ad un party a Miami, organizzato dal milionario Michael Rubin. L’immagine è stata pubblicata sul profilo Instagram della modella statunitense. Non di certo un luogo appartato, visto che erano tantissime le celebrità presenti. C’erano tutti: Ben Affleck e Jennifer Lopez, Leonardo Di Caprio, Beyoncé, Justin Bieber, Emily Ratajkowski, Tom Brady, James Harden, Joel Embiid e Kevin Durant. Tutti vestiti in total white, a rubare la scena però è stata quella che sembra a tutti gli effetti una nuova coppia. In campo e fuori, è l’estate di Mbappé.