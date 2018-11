"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".Il paragone sui social per una fasciatura sulla spalla, poi la felpa della, tutta bianca con bande rosse sulla manica e la inconfondibilesul petto, sfoggiata al Parco dei Principi nel corso della sfida vinta contro il Tolosa. Kylianha un idolo, che esiste solo su carta, al massimo su uno schermo:Il protagonista di, manga cult nato dalla matita di Yoichi Takahashi, è stata fonte di ispirazione di più di una generazione. E ora colpisce anche quella di fine anni 90, che ha nel campione del mondo il rappresentante- Il 10, la stella, il campione senza macchia, che non sbaglia mai, aiuta i compagni e fa sempre gol. Faccia pulita da bravo ragazzo, il buono del pallone contrapposto al bad boy Mark, è la stella assoluta da sempre, dai tempi dellafino ad arrivare a quelli del, passando anche per la nazionale giapponese. Uno status che, almeno per il momento, non corrisponde a quello di Mpabbé.- Quando accelera, ilfa sempre male. Quando parte, porta lasul tetto del mondo. Eppure, eppure.. sia da una parte che dall'altra c'è chi si prende più meriti: il classe '91con i transalpini, il classe '92sotto la Tour-Eiffel. Col brasiliano c'è un rapporto speciale, di grande amicizia, fatto di rispetto e ammirazione: il 10 è suo, per ora (una stagione, in estate Neymar può dire addio al Paris Saint-Germain) il PSG è Neymar. Mbappé è il talentuoso alfiere, un Tompiù giovane, un perfetto Rob. Quello che incontra Robertoin aeroporto e veste la maglia dell', quello che sostituisce nelproprio l'infortunato Tomsenza farlo rimpiangere, quello che si fa chiamaree che da piccolo si prese i complimenti di Holly Hutto. Quello che,, è: uno splendido alfiere.@AngeTaglieri88