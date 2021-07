dopo un'estate che gli ha lasciato in dote la cocente delusione del rigore decisivo fallito contro la Svizzera e la prematura e inaspettata eliminazione della sua Francia da Euro 2020.. Anzi... Tanto dalla Francia quanto dalla Spagna,già nel corso di questa estate. Avvalorati da una presa di posizione molto forte e decisa del diretto interessato.- Dopo averlo fatto con i dirigenti e nello specifico col direttore sportivo Leonardo,inoltrata a più riprese dal club. Non è una questione di soldi, o non soltanto, perché Mbappé, quella indossata dagli idoli Ronaldo e Zidane. Questioni di stimoli e di nuove prospettive eOgni mossa è ben ponderata in questi casi e da Mbappé non è ancora partita, ufficialmente, la richiesta alla sua società di essere liberata, lasciando al contrario la porta aperta alla permanenza a Parigi fino all'ultimo giorno di contratto, per poi liberarsi a costo zero e raggiungere ugualmente la destinazione madridista.- In questo scenario si inserisce poi proprioche, in tempi di pandemia,attraverso alcune rinunce "inevitabili" come quella di Ramos o necessarie come quella potenziale di Varane al Manchester United o di alcuni giocatori che rappresentano dei costosi esuberi (Ceballos, Isco, Jovic, Mariano Diaz, solo per citarne alcuni). Soltanto allora,senza subire lo smacco di farlo come parametro zero. Se il presidente del Madrid ha assunto una posizione di strategica attesa per comprendere ciò che avverrà in quel di Parigi, c'è un altro attore non protagonista che si appresta a calare sulla scena.- Parliamo di. La decision week, la settimana che - da indizio social - dovrebbe portare alla scelta sul suo futuro prossimo volge al termine e al momento non giungono segnali. Il fuoriclasse portoghese ha ancora un anno di contratto in bianconero eper comprendere se esistano ancora i margini e soprattutto la reciproca volontà di andare avanti assieme. Perché a Parigi qualcosa si muove sottotraccia e, tramontate le suggestioni legate a Real Madrid e Manchester United, potrebbe essere proprio lui l'uomo indicato per colmare al PSG il vuoto lasciato da Mbappé.