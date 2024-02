Mbappé via, il PSG prepara il futuro: Leao e Osimhen ma non solo, tutti gli obiettivi

Federico Albrizio

E' la fine di un'era: Kylian Mbappé lascerà il Paris Saint-Germain a fine stagione, alla scadenza del contratto. Lo avevamo raccontato negli scorsi giorni, era attesa una comunicazione da parte dell'attaccante francese a Nasser Al-Khelaifi, presidente dei parigini, sulla volontà di non prolungare e proseguire la carriera altrove e la comunicazione è arrivata. Un passaggio formale, parte dell'accordo raggiunto tra le parti la scorsa estate per ricucire lo strappo generato dalla decisione del classe '98 di non attivare l'opzione presente nel proprio contratto per estendere di un ulteriore anno (fino al 2025) il legame con il PSG. Si attende ora di conoscere quale sarà la prossima squadra di Mbappé - in pole il Real Madrid - ma c'è curiosità anche per conoscere il futuro calcistico all'ombra della Tour Eiffel.



MBAPPE' LASCIA IL PSG



RISPARMIO E NUOVA STRATEGIA - IL PSG d'altronde avrà ampio margine economico per sostituire il numero 7, e non solo per la disponibilità garantita dalla proprietà qatariota. Basti pensare che, con la partenza di Mbappé, i parigini risparmieranno 200 milioni di euro, una cifra che tiene conto dell'imponente ingaggio di Kylian (72 milioni l'anno), premio fedeltà da corrispondere (80-90 milioni) e e altri bonus legati a obiettivi e diritti d'immagine. Come mettere a frutto questo risparmio? La società parigina ha già delineato un piano d'azione, l'intenzione è di portare avanti un percorso già intrapreso negli anni passati: sì ai campioni, di oggi ma soprattutto per il domani. Niente investimenti massicci su giocatori già arrivati al picco della carriera come fatto in passato, ma fuoriclasse che possano ulteriormente crescere a Parigi e portare più in alto il progetto. Ci sarà spazio per i talenti di casa, su tutti Warren Zaire-Emery sul quale il PSG punta forte, ci saranno innesti in tutti i reparti: un grande nome in attacco per non far rimpiangere Mbappé, ma il budget sarà destinato anche a centrocampo e difesa per innalzare la qualità dell'intera rosa in modo omogeneo.



