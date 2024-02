Mbappé via, la nota ufficiosa del PSG riportata dalla Spagna

Il PSG, attraverso una nota non ufficiale, ha annunciato la partenza del suo massimo fuoriclasse: "Il club conferma che Kylian ha comunicato la sua decisione di lasciare il PSG al termine della stagione 2024. I termini della partenza non sono stati ancora concordati del tutto" . L'intenzione del club francese è quella di scommettere sulla comunità e lasciare il posto a nuove figure come Warren Zaire Emery o Xavi Simmons. Inoltre, si ricorda che il costo annuo lordo per avere Kylian Mbappé in squadra è di 200 milioni di euro. PUBBLICITÀ Secondo questa comunicazione non ufficiale, il PSG annuncia che comunicherà con il calciatore quando tutto sarà definitivo nei prossimi mesi e che i termini della partenza non sono stati ancora pienamente concordati perché Kylian deve ancora adempiere ai suoi impegni con il Club. Nasser Al-Khelaïfi e Mbappé durante una conferenza stampa Nasser Al-Khelaïfi e Mbappé durante una conferenza stampa Inoltre, il cucciolo parigino afferma che "continua la sua trasformazione da individualismo galattico a collettivo, giovanile (il PSG è la squadra più giovane della Champions League) e soprattutto istituzionale". E parla di importanti rinnovamenti della futura generazione (Warren Zaire Emrey, Xavi Simons). Warren ha 17 anni, Barcola, che ha segnato ieri, 21; Mbappé compie 26 anni quest'anno (8 anni più di Warren Zaire Emery). Riconosce anche che il club ha già piani per gli acquisti di giocatori che saranno possibili quando Mbappé se ne andrà. Infine, il PSG riconosce che il costo lordo per il PSG per pagare Mbappé all’anno è di 200 milioni di euro".