Via da Parigi, il prima possibile. Kylian Mbappé ha preso la sua decisione da tempo, vuole andare via, cambiare squadra, trasferirsi al Real Madrid prima della fine del mercato. Non gli interessano altri club, si vede solo in blanco, per questo ha detto no a tutte le proposte di rinnovo arrivate dal Paris Saint-Germain. Una scelta che non ha ragioni economiche: l'ex Monaco non firmerà il prolungamento, anche se dovesse diventare il giocatore più pagato della rosa, anche se dovesse guadagnare più di Neymar e Messi. Se non sarà ceduto entro una settimana andrà in scadenza e dal primo luglio 2022 sarà comunque un nuovo giocatore del Real.



Uno scenario che anche il ricco Psg vuole evitare. Per questo motivo nelle ultime ore il "non è in vendita" è diventato "trattiamo". Il Real Madrid ieri ha presentato una proposta ufficiale da 160 milioni di euro, secondo L'Equipe la richiesta dei qatarioti è di 200. Ballano 40 milioni, tanti per un giocatore che tra 10 mesi può arrivare gratis. Mbappé - intanto - si allena e gioca, ma ha la testa già a Madrid. Si aspetta che Al Khelaifi rispetti la parola data nel 2017, quando sbarcò a Parigi dal Monaco: "Se dovesse arrivare una proposta del Real la prenderemo in considerazione". Offerta che è stata recapitata ieri, al quale è difficile dire no.