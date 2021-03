Che futuro per Kylian Mbappé? La stella del PSG sta trattando un difficilissimo rinnovo di contratto e, prima di dire si al club parigino ha chiesto al Real Madrid di esporsi nei suoi confronti nel caso di una possibile trattativa estiva. L'ex-Monaco, infatti, sogna da tempo di giocare per le Merengues, ma senza una certezza di un interesse concreto per la prossima estate, potrebbe decidere di firmare un rinnovo che lo blinderebbe a lungo a Parigi.