Il centrocampista della Juventus Weston McKennie ha rilasciato un'intervista al magazine Sports Illustrated: "All’inizio ho pensato: ok, è un prestito, sembra un periodo di prova di un anno. Ma ora provo un senso di appartenenza, penso di aver trovato la mia nuova casa. Penso di poter giocare a questi livelli, con giocatori al fianco dei quali ho sempre sognato di giocare. Ho realizzato di poter stare al passo, di poter giocare insieme a loro, di poter avere un ruolo per questa squadra e di poter avere un impatto".



L'ex Schalke 04 ha aggiunto: "Non sono più preoccupato come lo ero all’inizio. Non è facile per un giovane giocare a questi livelli, spero di poter dimostrare che le cose stanno cambiando, che anche un club come la Juve si può interessare a un calciatore come me o in generale al calcio americano. Sarà una sfida, non lo nascondo. Ma ho sempre amato le sfide".