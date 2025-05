McKennie-Juventus, stavolta nessun intoppo. Il rinnovo si fa: cifre, durata e la differenza col passato

Stavolta sì, stavolta ci siamo. Stavolta non sarà la solita storia dell'estate da separato in casa e i mesi più caldi di rientro in gruppo. C'è sempre stato bisogno di, da parte della. Lo avevano raccontato gli anni scorsi, l'ha palesato pure questa stagione, perché anche quando non sapresti dove metterlo, alla fine lui gioca ovunque. E meglio di chi magari quel ruolo l'ha fatto per anni e anni, ai più alti livelli.Insomma: lui c'è, Tudor quasi gli costruisce la formazione attorno.

Ma sono giorni in cui si fa inoltre il suo rinnovo, e stavolta non c'è stato bisogno di trattare così tanto. Anzi:ha capito che Torino può essere casa sua e lo è già da tantissimo tempo. E', dopo Pinsoglio e Perin, il giocatore con più anni di esperienza in bianconero, il secondo per presenze dopo Manuel Locatelli. Ha vestito la fascia da capitano ed è sembrato comunque qualcosa di naturale, per un trascinatore del gruppo come lui.. L'idea e l'esecuzione stavolta combaciano: firmerà fino al 2028, con opzione per un ulteriore anno.

Ecco: perché stavolta non ci sembrano esserci quei problemi che in passato avevano bloccato tutto? Perché le pretese del giocatore sono diminuite, e non di poco. E' un'altra Juventus, quella in cui McKennie sta giocando. Arrivato connegli spogliatoi, e, e, e, e ancora parecchi altri, Weston li ha visti sfilare via, tutti, in nome della sostenibilità.E le richieste - alte, circa il doppio rispetto ai 2.5 guadagnati finora - non avevano mai incontrato volontà e disponibilità bianconere. Ora sarà tutto diverso, grazie a un compromesso intelligente.

Il ritocco dell'ingaggio sarà di poco, ma ci sarà.Per la firma, ovviamente. Così McKennie può vivere le prime ferie - corte, causa Mondiale - da giocatore senza destino in bilico. Non gli capita fondamentalmente da tre anni. Nel 2022 c'erano le voci d'addio, nel 2023 era rientrato dal Leeds per poi ripartire (teoricamente), e non aveva posto auto o armadietto, esattamente come la scorsa estate. Poi la tenacia. La voglia di incidere. E di Juventus.