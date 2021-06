La bacchetta diper esultare, ma la cattiveria diper andare in cielo a prendere la palla delcontro El Tricolor. Nell'eterna sfida tra, questa volta protagoniste nella finale di, Westonè stato decisivo: con la rete del pari, per l'appunto, ma anche con prestazioni super nell'intera competizione, tanto da venir premiato come, vinto proprio dagli States in un ultimo atto al cardiopalma: prima il gol didal dischetto nei supplementari per il 3-2, poi, al 120esimo, l'errore di, che si fa ipnotizzare da, portiere delsubentrato al Citizen Steffen.Vittoria storica, quindi, per i ragazzi a stelle e strisce, che vedono un movimento in crescita, con star internazionali come, Gio, che laha riscattato dallo. Impatto da urlo, in Italia, poi qualche problema fuori dal campo riflesso nel rettangolo verde, ma un finale in cui ha mostrato nuovamente le sue qualità: corsa, inserimento, forza fisica. Ed è un profilo gradito a Massimiliano, che apprezza questa tipologia di giocatori, muscolari e verticali, sin dai tempi del Milan: daltrequartista scudettato alfinalista di Champions, passando perequilibratore tattico, il tuttofaree al fuoriclasse degli inserimenti. Un giocatore da valorizzare ulteriormente. E che anche qualcun altro avrebbe preso con sé...Antonioè rimasto senza squadra dopo l'addio all'Inter, colche ha deciso di far tornare Carlo Ancelotti e con ilche non ha soddisfatto le richieste economiche del manager pugliese. E proprio l'ex nerazzurro è un grande estimatore dell'americano cresciuto nell'academy di, tanto che tra le prime richieste in una sua nuova eventuale esperienza c'era proprio WestonLa chiamata non è arrivata, il possibile affare è rimasta solo un'idea, così, ora,potrà studiare da vicino l'del rettangolo verde.@AngeTaglieri88