Il centrocampista della Juve, Weston McKennie, ha parlato al Podcast 19F della sua avventura in Italia alla Juve e del rapporto degli americani con il calcio.



ARRIVO IN ITALIA - "Se l'ho sofferto? Sì e no. Mi piace la gente in Italia, però è diversa. In Italia la mentalità è un po' più chiusa, c'è molta tradizione, che va bene, però si deve essere più aperti".



LA PASTA - "Un esempio? Io mangio pasta, pesto, pomodoro con pollo in un piatto, tutto insieme, e tutti in Italia mi dicono "che schifo, non puoi". Ma nessuno ha mai provato…".



USA - "Si pensa che gli americani giochino sono a football o a basket, c'era scetticismo quando sono arrivato, ma adesso ci sono anche Pulisic, Musah, Weah e tanti altri, adesso tutti pensano che anche noi possiamo giocare".



DOPO IL MONDIALE... - "Non succede solo in Italia, ma anche in America; qui tutti mi chiedono foto, a casa mia non mi ferma nessuno. Da noi il calcio sta arrivando ora, anche se basket e football saranno sempre al top, ma vediamo dopo mondiale 2026".